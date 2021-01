Governo: Nencini a Giannini, 'io coerente con ideali socialisti, serve governo autorevole'

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Leggo l’editoriale del direttore Massimo Giannini su La Stampa e sbalordisco. Da quando si è formalmente aperta la crisi sostengo, senza tema di smentita, che a questa Italia serve non un governo guazzabuglio ma un governo autorevole fondato sulla coalizione uscente e con un programma rinnovato”. Lo ha detto Riccardo Nencini, senatore del Psi, commentando un editoriale del direttore della 'Stampa' Massimo Giannini.

"Sostengo questa posizione con la stessa coerenza di chi non ha mai abbandonato gli ideali socialisti. Il Direttore Giannini prima di offendere e prima di scrivere lampanti imprecisioni, si informi -aggiunge Nencini-. Si informi proprio come hanno fatto suoi autorevoli colleghi che hanno riportato fedelmente il mio pensiero. 14 gennaio: 'Formare una maggioranza organica dentro un quadro politico certo, senza immaginare soluzioni di fortuna affidate a un drappello di singoli coinvolti a uno a uno. Questa fase va affrontata con coraggio e visione lunga da un governo autorevole'".

Nencini prosegue: "15 gennaio: 'Bisogna ripartire da questo governo, che è il più autorevole che abbiamo a disposizione per gestire questa fase. Un governo raccogliticcio non possiamo permettercelo'. 16 gennaio: 'Non si può immaginare ne’ un banale restauro del conte Bis, ne un governo privo di visione strategica. Serve lavorare per un governo autorevole, allargare la coalizione di questi ultimi mesi".