Governo: Ricci, 'da Renzi errore madornale, ormai nessuno si fida più'** (3)

(Adnkronos) - Ha sentito qualcuno dei suoi ex-colleghi di Iv per 'riportarlo a casa'? "No. Ho tenuto i contatti con Renzi fino al giorno della rottura. Abbiamo lavorato tutti -prosegue Ricci- per ricomporre e costruire un rilancio. Io ho sempre pensato che Renzi andava 'responsabilizzato' dentro il governo e il ministero degli Esteri sarebbe stato per lui il profilo giusto".

E invece? "E invece finisce all'opposizione con i sovranisti di Salvini dopo un'operazione incomprensibile e questo è un altro dei suoi grandi errori dopo quello di aver fondato l'ennesimo partitino dopo la nascita del Conte 2. Ora un altro errore madornale e sento in giro, tra tanti elettori che avevano creduto in lui, tanta delusione e tanta rabbia. Ora vediamo quello che succede martedì per un passaggio delicato che si poteva e si doveva evitare".