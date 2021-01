Governo: Ricci, 'da Renzi errore madornale, ormai nessuno si fida più'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "In politica mai dire mai ma Matteo ha commesso l'ennesimo errore madornale, una rottura incomprensibile e fidarsi di lui ormai...". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Pd, ex-renziano, vicepresidente dem ai tempi della segreteria di Renzi. E' stato tra i tanti dirigenti Pd che fino all'ultimo, prima della conferenza stampa delle dimissioni delle ministre Iv, ha tentato la mediazione. "Ho tenuto i contatti con Renzi fino all'ultimo per convincerlo", dice all'Adnkronos.

Ricci è uno dei tanti sindaci Pd che sono stati vicini al leader Iv da Dario Nardella a Giorgio Gori ma "anche se ognuno di noi ha la sua posizione personale, complessivamente c'è un malumore generale", che ieri si è manifestato nella chat dei sindaci di centrosinistra. "Siamo molto preoccupati per una crisi di governo in un momento come questo. Noi sindaci siamo in prima linea su ogni emergenza da quella sanitaria a quella sociale e economica e ci rendiamo forse conte più di altri quando sia lontana questa crisi dalle esigenze del Paese reale".

"Nessuno di noi, tranne il sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto, è andato con Italia Viva. Siamo rimasti tutti nel Pd anche se con posizioni diverse. Io penso sia giusto governare con i 5 Stelle, Gori è più critico. Ma sulla scelta di Renzi di aprire la crisi, siamo tutti d'accordo: è incomprensibile", dice Ricci all'Adnkronos.