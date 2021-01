Governo: Della Vedova, 'senza maggioranza assoluta, Conte si dimetta'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Che qualcuno possa considerare il permanere del Conte bis come Governo di minoranza nonostante il reclutamento di qualche senatore sperduto è la misura di una perdita di contatto con la realtà della crisi, che necessita di un Governo forte e non esausto. Se Conte non avrà la maggioranza assoluta avrà il dovere politico di dimettersi". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

"E il Pd quello di accettare la sfida di un nuovo premier, una nuova maggioranza per due anni di governo riformatore ed europeista. E non per due anni di agonia che spalancherebbero la via ai nazionalisti guidati da Salvini e Meloni”.