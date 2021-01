Governo: Calderoli, 'altro che numeri al Senato, quasi 300mila imprese a rischio'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Mentre il Governo è impegnato a cercare una spicciolata di senatori per avere una risicata maggioranza numerica al Senato fuori, nel Paese reale, ci sono altri numeri su cui il premier Conte dovrebbe prestare attenzione". Così Roberto Calderoli della Lega.

"Secondo i calcoli dell’ufficio studi della CGIA di Mestre le perdite per il 2020 per il lockdown e le zone rosse per le attività produttive ammontano a circa 430 miliardi eppure i ristori stanziati dal Governo arrivano ad appena 29 miliardi, appena al 7% circa. Sempre secondo la CGIA sono a rischio 292 mila micro imprese con 1,9 milioni di addetti: il Governo è a conoscenza di questi numeri?".