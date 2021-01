Lombardia, Sicilia e Bolzano tornano in zona rossa. Iss: epidemia incontrollabile

Zona rossa per Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Zona arancione per 9 regioni, compreso il Lazio che per la prima volta esce dalla zona gialla. Lo prevede l'ordinanza, in vigore dal 17 gennaio, che il ministro Roberto Speranza firmeràsulla base delle indicazioni della cabina di regia. Lo riporta Adnkronos.

Il provvedimento indica nella provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia le regioni in zona rossa. Mentre nove regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta, passano in area arancione. Tra le nove regioni c'è anche il Lazio che è sempre stata in zona gialla. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Iss: a rischio epidemia incontrollata

L'indice Rt aumenta e sale a 1.09. Aumenta il "rischio di una epidemia non controllata". E' il quadro sull'emergenza coronavirus contenuto nella bozza del report di monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. L'indice Rt è superiore a 1 in 9 regioni, con un peggioramento generale della situazione. In 12, tra regioni e province autonome, il tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica.

Ma i numeri sono in miglioramento

Sono 16.146 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 15 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477 morti che portano il totale a 81.325 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 273.506 tamponi tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.522, con un calo di 35 unità. I ricoverati con sintomi sono 22-841 (-269).

Rezza: funzionano i provvedimenti presi

"Ad oggi possiamo fare un consuntivo" dell'effetto feste natalizie sull'andamento dell'epidemia di Covid-19, "e abbiamo visto la tendenza a un incremento contenuto dell'incidenza e dell'Rt. Vuol dire che in qualche misura si è riusciti a frenare la corsa del virus, che però avrebbe ripreso a correre in maniera abbastanza decisa se non ci fossero stati dei provvedimenti importanti che hanno determinato anche dei sacrifici da parte di tutti". Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, in conferenza stampa al ministero sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19.