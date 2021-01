Letteratura: Scott Fitzgerald, prezzo stellare per la prima lettera spedita a un fan nel 1920

New York, 15 gen. - (Adnkronos) - Prezzo stellare per una lettera manoscritta dello scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) indirizzata ad un fan di Princeton, che era rimasto estasiato dalla lettura del suo primo romanzo largamente autobiografico "Di qua dal Paradiso" ("This Side of Paradise"), pubblicato nel 1920. L'autografo - si tratta della prima lettera conosciuta finora di Fitzgerald a un suo lettore, peraltro inedita - è stata messa all'asta online da RR Auction con sede a Boston e venduta per quasi 38 mila dollari. La missiva è partita da una base di 6.000 dollari e dopo una lunga contesa tra diversi collezionisti ha concluso la sua corsa a ben 37.987 dollari. L'annuncio dell'aggiudicazione è stata data dalla casa d'aste americana specializzata in autografi.

Indirizzata al quasi omonimo John J. Fitzgerald, nella missiva di quattro pagine, non datata ma scritta quasi certamente verso la fine del 1920, l'autore di "Il grande Gatsby" spiegava al suo affezionato lettore che in "This Side of Paradise" il protagonista Amory Blaine era basato su se stesso e il personaggio di Rosalind Connage era basato su moglie Zelda.

Scriveva Francis Scott Fitzgerald al fan: "Probabilmente ti divertirai sapere che 'Amory' sposò 'Rosalind' due giorni prima della pubblicazione del romanzo... Clara è una mia cugina che vive a Norfolk... Ovviamente Amory è 'Io conosco me stesso', è immaturo e completamente falso. Ho finito il libro quando avevo 22 anni e il mio punto di vista era molto più ignorante di quanto non sia adesso, quando dovrei esitare a proclamare qualsiasi cosa tranne un ottimismo pessimistico... Ovviamente dal punto di vista commercialmente attualmente vivo un successo". E lo scrittore manifestava sorpresa per quel successo arrivato così in fretta, dopo aver fatto diversi lavori sottopagati per mantenersi e poter al tempo stesso coltivare la sua passione: scrivere romanzi. "Vedo dalla tua lettera che sei cattolico - scriveva tra l'altro - Lo ero anch'io, e molto forte, quasi un prete; poi quando sono arrivate davvero le avversità, ho lottato per uscirne".