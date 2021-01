Governo: Zingaretti, 'Pd più di tutti ha insistito per rilancio azione esecutivo'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Oggi ho letto interviste che mi rinfacciano giudizi poco lusinghieri sul governo, ma io l'ho detto pubblicamente. Io rivendico che noi in questi mesi siamo stati la forza che più ha insistito per un rilancio dell'azione di governo fino ad arrivare, il 5 novembre, alla prima riunione -fatto anomalo- dei leader a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio per aprire una stagione di verifica e di rilancio dell'azione di governo". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del gruppo Pd alla Camera.