Governo: Zingaretti, 'nessuna vendetta verso Iv, ma ora salto nel buio'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Al gruppo Pd voglio dire che non c'è alcuna voglia di rivalsa o di vendetta o di resa dei conti nei confronti di nessuno: non abbiamo nemici". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del gruppo Pd alla Camera.

"Fino a qualche minuto prima della conferenza stampa di Iv siamo stati impegnati come gruppo dirigente a fare di tutto, di tutto. Abbiamo letto tutti le parole di Conte sul patto di legislatura e sul patto di legislatura da definire all'interno dei confini dell'attuale maggioranza".

"Da questo punto di vista, io credo che la rottura che è stata prodotta sia stata un fatto grave. Se non si voleva il salto nel buio si doveva lottare insieme a noi per ottenere risultati e invece ora si restringe lo spazio politico per ottenere risultati".