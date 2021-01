Governo: Zingaretti, 'da Pd contributo decisivo per innovazione Ue'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Sono convinto che c'è un patrimonio da difendere". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea del gruppo Pd. Innanzitutto "essere riusciti a ricollocare la democrazia italiana dentro il solco della sua tradizione europeista rispetto a una deriva antieuropeista" del governo precedente.

"Grazie a noi, in particolare al Pd, abbiamo non solo ricollocato l'Italia nel solco europeista ma, grazie a questo, abbiamo dato il contributio decisivo anche per un'innovazione dell'Europa che auspicavamo". Sottolinea Zingaretti: "Grazie la lavoro svolto oggi, l'Europa sta facendo scelte" che si sono fatte "perchè c'eravamo noi. Altrimenti la storia sarebbe stata diversa".