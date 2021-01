Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Io dico subito che, malgrado l'enormità di quanto sta avvenendo, non giudico che quanto accaduto sia un fulmine ciel sereno, era una delle possibilità in campo e che noi abbiamo fatto di tutto per scongiurare". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'assemblea del gruppo Pd alla Camera.