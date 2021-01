Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il problema non è chi vince e chi perde, non è una partita di poker. L’Italia non si spiega una crisi surreale in piena pandemia e crisi economica. Spero governo #Conte abbia i voti martedì per continuare insieme ad occuparci di sanità, lavoro e sviluppo. I sindaci ragionano così". Lo scrive su twitter il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del Pd.