Governo: Renzi, 'Mes punto rottura decisivo, Conte ha voluto conta in aula'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Qual è il punto decisivo per la rottura? Tanti. Ma su tutti, il Mes. Noi chiedevamo più soldi per la sanità, attivando il Mes. Il Premier ha voluto la conta in Aula". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"La mancata attivazione del Mes sarà pagata dai dottori, dai ricercatori, dai malati e dalle loro famiglie. E da chi potrebbe beneficiare dei capitoli di spesa che l’attivazione del Mes permetterebbe di aumentare: infrastrutture, cultura, turismo".