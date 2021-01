Governo: Renzi, 'Conte ha numeri? Al Senato non lo sappiamo ancora'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "I giornali dicono che il premier ha già in tasca i numeri. Alla Camera si, li aveva anche prima. Al Senato non sappiamo ancora se ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, la democrazia parlamentare avrà prodotto la terza diversa maggioranza in tre anni con lo stesso Premier. Vedremo se, come dicono, arriva a quota 161. Noi abbiamo posto dei problemi di merito, non possiamo adesso far finta di niente". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.