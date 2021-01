Governo: Renzi, 'chiesto a Conte di cambiare politica, lui cambia maggioranza'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Stiamo toccando numeri record. Record di donazioni economiche a Italia Viva. E record di preoccupazioni e critiche sui social. Normale quando si radicalizza uno scontro". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Penso che sia giusto e utile usare le enews per spiegare, spiegare, spiegare e se possibile anche condividere: non è un fatto personale, magari fosse un fatto personale. Siamo davanti a una situazione drammatica e nessuno ne parla. Tutti fermi sulla narrazione del palazzo che parla di scontro caratteriale per nascondere il vero oggetto del contendere".

"Non va tutto bene, amici, non va tutto bene. Come spiega il grafico qui sopra, l’Italia è il Paese che è messo peggio nel rapporto decessi per covid / crisi economica. E, se ci fosse un grafico sui giorni di scuola persi dai nostri ragazzi, saremmo i peggiori anche in quello. Non sta andando tutto bene. Per noi serve una svolta sia nella gestione sanitaria che nella ripartenza economica che sulla scuola. Lo stiamo dicendo da mesi, inascoltati".

"Ci dicono che siamo i grilli parlanti, perché diciamo delle cose vere ma scomode. Siamo dipinti come irresponsabili. Irresponsabile è chi rifiuta i soldi del Mes. Irresponsabile è chi approva documenti senza leggerli, come accaduto con il Recovery Plan. Irresponsabile è chi spende i soldi dei nostri figli in sussidi e progetti senza visione. Non chi dice la verità. Abbiamo chiesto al Governo un salto di qualità sui contenuti. Il Premier ci ha risposto sfidandoci in Aula sui responsabili. Gli abbiamo chiesto di cambiare politica, lui ha scelto di cambiare maggioranza".