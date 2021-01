Governo: al Senato lavori in corso per nuovo gruppo, si punta a quota 18, anche da Iv** (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Difficile estorcere qualche numero, ma sino a stamane si parlava di 18 componenti per il nuovo gruppo. La situazione cambia di ora in ora e i numeri continuano a oscillare. Ma, questo dice il tam tam di palazzo Madama, di certo sono coinvolti alcuni esponenti di Italia viva, pronti a dire addio a Matteo Renzi.

Quanti? Anche qui rigoroso riserbo, ma si parla di 5-6 renziani prossimi a dire addio all'ex premier. Del resto tra i senatori di Italia viva l'agitazione e qualche malumore per la piega presa dalla crisi e l'esito della legislatura (e perché no del proprio futuro) serpeggia. Una agitazione emersa già ieri nel corso di alcune riunioni.

Ultima questione, il simbolo. Come è noto, per questioni di regolamento al nuovo gruppo serve un marchio già registrato, che abbia corso alle elezioni. In queste ore tutti gli occhi sono puntati su quello dell'Udc e su quello del Psi. Ma, almeno per quello che riguarda Riccardo Nencini e il segretario socialista Vincenzo Maraio, non è detto decidano di togliere il simbolo a Matteo Renzi e a Iv che, grazie a loro, nel 2019 hanno potuto costituire il gruppo al Senato.