Formazione: Sda Bocconi lancia le Masterclass, il nuovo format "one day"

Si arricchisce ulteriormente l’offerta di SDA Bocconi School of Management che, alla propria gamma di corsi e master, aggiunge un nuovo modello formativo pensato per essere condensato in un’unica giornata: le Masterclass. Si tratta di un’innovativa formula di apprendimento su temi relativi a specifici settori, in grado di coniugare la qualità dei docenti SDA – che presenteranno i risultati della ricerca universitaria - e l’esclusiva informazione legata alle ultime tendenze e alle best practice, raccontate in prima persona da esperti e guest speaker.

Le giornate sono state ideate per terminare alle 17.00, così da poter lasciare spazio ai partecipanti di approfondire i temi in autonomia con i docenti e gli ospiti, senza dimenticare, infine, la possibilità di costruire relazioni di alto profilo e fare networking con gli altri iscritti. Le Masterclass sono state pensate per un pubblico variegato: dagli imprenditori ai manager, dai Practice Leaders in società di consulenza e Istituti di Ricerca a chiunque, in generale, sia interessato a un approfondimento di alto livello sugli ultimi trend del settore oggetto di analisi.

Tutti i partecipanti alle Masterclass avranno a disposizione due strumenti di interazione diretta in aula: la possibilità di fare domande prima del giorno dell'evento, in modo che docenti e ospiti possano prepararsi adeguatamente per poi sviscerarle durante la giornata con l’aiuto dei guest speaker, e ulteriori momenti di Q&A, durante i quali saranno lette le domande arrivate via chat, per dare voce e consentire una partecipazione più interattiva anche a chi sceglierà di partecipare da remoto.

Il primo pacchetto, composto da cinque Masterclass e focalizzato sulle tematiche del Fashion & Luxury, affronterà i trend del settore che, durante la crisi sanitaria in corso, hanno vissuto un’accelerazione. Si parlerà quindi dell’esperienza del consumatore legata alle nuove tecnologie digitali, ma anche di Made in Italy e delle caratteristiche della geograficità dei brand; la sostenibilità nel fashion verrà affrontata a 360° e si tratterà la supply chain e come, se ben raccontata, può entrare nel pieno del posizionamento del brand. Per ultimo, ma non meno importante, porteremo a esame le caratteristiche, ma soprattutto, il comportamento delle nuove generazioni – Millennials e Gen-Z – per identificare come dovrebbero porsi i brand verso un futuro (ma molto attuale) dialogo verso di loro.

Questo ricco programma sarà supportato dalla presenza di guest speaker che porteranno le best practice del business, mostrando ancora una volta come la SDA Bocconi favorisce il dialogo della formazione e il mondo del lavoro.