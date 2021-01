Coronavirus: Lega compatta anti zona rossa in Lombardia, 'vogliono affossarla'

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Coro leghista anti zona rossa in Lombardia. Dopo la presa di posizione del presidente Attilio Fontana, che vede il cambiamento di zona come una "punizione", e dell'assessore Guido Guidesi, da pochi giorni allo Sviluppo Economico, altri parlamentari e consiglieri regionali leghisti alzano la voce contro il provvedimento che scatterà domenica."

Una decisione grave", la definisce Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Per la seconda volta in due mesi - sottolinea - il Governo giallorosso ha deciso di chiudere la Lombardia indicandola zona rossa, contro il parere del governatore Attilio Fontana, senza rispetto degli enormi sforzi fatti in queste settimane dai cittadini lombardi, senza considerare gli enormi sacrifici patiti dal sistema produttivo".

La senatrice Alessandra Riccardi e il deputato Jari Colla, entrambi lombardi e tra le file della Lega, ritengono che ancora una volta il premier Giuseppe Conte "dimostra di avere scarsa o nulla conoscenza delle nostre realtà territoriali e degli effetti devastanti sulla nostra economia". Da Palazzo Chigi "c’è la volontà di affossare la nostra regione e le nostre province che sono le più produttive del Paese".