Coronavirus: Lega compatta anti zona rossa in Lombardia, 'vogliono affossarla' (2)

(Adnkronos) - Oltre a pretendere ristori adeguati, "la Lega a ogni livello istituzionale chiede con fermezza a Speranza di valutare in modo più approfondito la questione con il Comitato tecnico scientifico e rivedere la decisione".

Per il vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale lombardo, Andrea Monti, si tratta di "una strategia del Governo per indebolire e per fiaccare l'economia più importante e trainante del Paese. Una questione che va oltre il Covid, che, piuttosto, è diventato l'occasione per accanirsi contro una Regione, che, guarda caso, ha fatto un referendum sull'autonomia".

Duro anche il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi: "Ancora una volta un Governo che ha finito la benzina mortifica gli sforzi compiuti in queste settimane dai cittadini lombardi. Mi preoccupano soprattutto le ulteriori, inevitabili ripercussioni che questa decisione avrà sulla nostra economia e sul nostro sistema produttivo che ha già sopportato - afferma - sacrifici enormi. Una decisione quindi che lascia l’amaro in bocca e che, soprattutto, non potrà che aumentare la tensione sociale".