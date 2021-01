Milano, 15 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono in leggero calo negli ospedali i posti letto occupati dai pazienti Covid19. In terapia intensiva sono 466, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati negli altri reparti sono 3.601, 13 in meno da ieri. In 24 ore, i guariti dal Covid e i dimessi sono 1.083, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia.