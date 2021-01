Coronavirus: a Milano città 186 nuovi casi

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - In provincia di Milano ci sono 518 nuovi positivi al Covid19. Di questi, 186 sono in città. La provincia di Brescia, secondo i dati della Regione Lombardia, è la seconda con più casi oggi (326). Numeri in crescita anche a Mantova (196) e Como (198). Sono 270 i positivi nella provincia di Varese, 137 a Monza, 174 a Pavia, 86 a Bergamo. A Cremona sono 72, a Lecco sono 63, a Lodi 69. In provincia di Sondrio sono 53.