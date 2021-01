Consip, le transazioni sul Mepa crescono del 15%. Ma la strada è ancora lunga

Ammonta a 5,6 miliardi il valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni nel 2020 sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (il Mepa). Ma non è del tutto una buona notizia. La piattaforma, infatti, è stata ideata per gestire gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria (fissata a 139mila per le Pa centrali e 214mila per le altre amministrazioni), ma la sua diffusione, a causa di procedure burocratiche farraginose, risulta ancora rallentata.

È vero, comunque, che ci sono anche buone notizie: in aumento anche il numero di contratti conclusi nell’anno, pari a 621mila (601mila del 2019). Il 31 dicembre 2020, sul Mepa sono abilitate oltre 156mila imprese (erano 136mila a fine 2019), che offrono un totale di 8,7 milioni di articoli fra beni e servizi, oltre ai lavori di manutenzione.

Rilevante il risultato sui lavori di manutenzione che fanno registrare, per la prima volta, un valore degli acquisti di oltre 1 miliardo di euro (con una crescita del +10% rispetto ai 907 milioni di euro del 2019), collocandosi fra gli ambiti di spesa più rilevanti nel Mepa.

Si ricorda che l’offerta Consip sul Mepa per i lavori di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria” – su cui da settembre 2020 (a seguito del “DL Semplificazioni) le Amministrazioni possono negoziare lavori per importi fino a 5 milioni di euro – comprende sette bandi, di cui sei settoriali (edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti; ambiente e territorio; beni del patrimonio culturale) e uno dedicato alle opere specializzate (es. lavori in terra, pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, linee telefoniche e impianti di telefonia, opere di impermeabilizzazione, impianti di diverse tipologie etc).

Ma è chiaro che c'è ancora tanto da fare.