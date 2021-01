Cartelle esattoriali stop fino a 31 gennaio. Ok scostamento 32 miliardi

(Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri al dl 'ponte' che proroga al 31 gennaio lo stop all'attività di riscossione, invio di cartelle esattoriali compreso. Semaforo verde anche alla relazione per la richiesta di scostamento di bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32 miliardi.

Inizialmente si era parlato di una richiesta di 24 miliardi, poi i numeri sono saliti fino a raggiungere quota 32.

La richiesta di 32 miliardi di scostamento risponde alla necessità di coprire, col prossimo decreto ristori, l'estensione e il rafforzamento delle misure restrittive adottate mercoledì dal governo per contenere l'epidemia, avrebbe affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, secondo quanto si apprende, nel corso del Consiglio dei ministri.

"In Cdm abbiamo appena approvato una nuova richiesta di scostamento per 32 miliardi di euro. Abbiamo il dovere, ancora una volta, di dare sostegno immediato alle attività produttive, ai lavoratori, alle famiglie colpite. Sosteniamo l'economia e programmiamo il rilancio". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.I 32 miliardi serviranno per finanziare la proroga della Cassa integrazione covid e le altre misure di sostegno a lavoratori e imprese del prossimo #DecretoRistori. Andiamo avanti, uniti", scrive la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, su Twitter.