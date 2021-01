Olimpiadi: Pd, 'Lombardia deve avere assessore allo Sport'

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Secondo il Pd la Lombardia deve avere un assessore allo Sport. "Un errore non averlo, Fontana rimedi e lo nomini". A chiederlo sono il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul e il consigliere Gigi Ponti, a seguito dell’audizione dei rappresentanti del Comitato Milano- Cortina 2026 che si è tenuta questa mattina in Commissione Territorio.

"In vista dell’appuntamento olimpico del 2026- affermano i consiglieri dem- è un grave errore non poter contare su un assessorato allo Sport in Regione. Quello che mettiamo in discussione non è Rossi ma il fatto che un sottosegretariato non ha certo la stessa organizzazione di un assessorato ed è quello che serve a gestire un evento di tale portata".

Così, "chiediamo un gesto di attenzione al mondo dello sport lombardo che merita di avere un riferimento istituzionale preciso e autorevole che solo un assessorato può garantire”.