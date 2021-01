Innovare la gestione dei crediti: Leasys (Gruppo Fca Bank) sceglie Wizkey

Neosperience, in collaborazione con la partecipata fintech WizKey dedicata alla compravendita di crediti basata su tecnologie cloud e blockchain, ha siglato oggi un progetto di collaborazione con Leasys, società del gruppo Fca Bank, leader in Italia e tra i principali player in Europa nel mercato del noleggio a lungo termine di veicoli aziendali.

Il progetto consiste nel lancio, da parte di WizKey, di una nuova e sofisticata piattaforma per la gestione dei crediti in grado di aumentare la liquidità e migliorare così bilancio e cashflow.

Neosperience e WizKey accelerano in questo modo il percorso di innovazione digitale degli operatori finanziari e contribuiscono a migliorare il processo di cessione degli stock di NPL.

L’accordo tra Leasys e la partecipata di Neosperience fa da apripista a nuove soluzioni avanzate e agili per il mercato degli NPL e migliora la gestione della nuova ondata di crediti deteriorati derivanti dalla crisi economica innescata dalla pandemia in atto. Tramite la nuova piattaforma di WizKey, che sfrutta le potenzialità della blockchain, Leasys potrà utilizzare una tecnologia all’avanguardia per velocizzare le operazioni di cessione di crediti non performing, con un’infrastruttura di mercato efficiente e sicura. Ogni credito è inserito in una data room permanente nella quale sono presenti tutti i dati e i documenti relativi, che ottengono data certa e incorruttibilità grazie alla tecnologia blockchain. Un sistema di smart contracts “tokenizza” il credito che può essere in questo modo trasferito facilmente in pochi click.

La piattaforma WizKey permette, inoltre, la digitalizzazione dell’intero processo di negoziazione e cessione dei crediti (anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione) dando una spinta concreta alla standardizzazione dei processi, per favorire così, la creazione di un mercato secondario del credito trasparente, liquido ed efficiente.