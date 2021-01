Governo: spunta mega scritta riflessa su facciata P.Chigi, 'investire su giovani'**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Dopo il blitz sulla pagina Facebook del premier Giuseppe Conte, una mega scritta appare riflessa sulla facciata di Palazzo Chigi: 'Chi non investe nei suoi giovani non ha futuro'. I poliziotti si interrogano, cercano di capire da dove arrivi la scritta proiettata a caratteri cubitali sulla facciata del palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. E anche all'interno del Palazzo rimbalza lo scatto, lo staff della presidenza del Consiglio cerca di capire da dove provenga il blitz. Sembra che la scritta sia riconducibile alla campagna promossa da Visionary Days e Officine Italia, che chiede di usare più soldi del Recovery fund per i giovani, destinando 20 miliardi del 'tesoretto' alle giovani generazioni. Ora la scritta non appare più riflessa sul Palazzo, dove ha fatto capolino per diversi minuti.