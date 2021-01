Governo: Nencini, 'siamo famiglia numerosa ma Mastella non ha parlato con me'**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Poiché leggo che Mastella afferma di aver parlato con me, è vero che i Nencini sono una famiglia numerosa, ma di sicuro non ha parlato con Riccardo. Sono mesi, se non anni, che non sento Mastella". Lo dice all'Adnkronos il senatore del Psi Riccardo Nencini, che con il suo simbolo ha permesso la nascita del Gruppo di Italia viva al Senato e che secondo alcuni non sarebbe d'accordo con le ultime scelte di Matteo Renzi e quindi potrebbe far parte di un eventuale Gruppo di Responsabili.

"A questo proposito -afferma- rimando al comunicato che abbiamo diffuso ieri con il segretario" Enzo Maraio, nel quale vengono definite "ricostruzioni fantasiose fondate sul nulla" le indiscrezioni circa una rottura con Italia viva.