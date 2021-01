Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Nemmeno è caduto il governo Conte 2 e già si ipotizza un Conte-ter. Le inventeranno tutte per evitare, ancora una volta, di presentarsi al cospetto degli italiani in libere elezioni. È una menzogna che non si possa votare. Elezioni subito!". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.