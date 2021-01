Governo: Lezzi, 'se con renziani non avrà mia fiducia'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - No a un governo con la stessa maggioranza, ovvero con Matteo Renzi e Iv in coalizione. Lo mette in chiaro Barbara Lezzi, del M5S, in un post su Facebook. "Era tutto pronto per giocare a poker ma, chi ha lanciato la sfida, ha rubato il mazzo di carte - scrive la senatrice - Il Presidente Conte, da persona con la testa sulle spalle che non usa la situazione del momento ma lavora per migliorarla, aveva aperto ad ulteriori margini di confronto ma ha ottenuto solo un rialzo della posta".

"Ora un nuovo Governo con Renzi dovrebbe passare per un potenziamento del senatore di Rignano ma, soprattutto, di settimana in settimana saremmo in balìa dei suoi ricatti. Conosciamo bene le mire renziane che poco hanno a che vedere con il bene del Paese. Ci siamo già passati nell'agosto del 2019 e facemmo bene a non tornare indietro quando Salvini ci chiese di farlo. Preferisco esser chiara fin da subito: ad un nuovo Governo con i renziani non darò la mia fiducia", mette le mani avanti Lezzi.

"Naturalmente, come ho sempre fatto, me ne assumerei tutte le responsabilità lasciando il mio posto in Senato a disposizione. Sarei libera di fare politica da semplice cittadina anziché agire per Renzi e contro il Paese", conclude.