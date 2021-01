Governo: Leu, 'cercare in Parlamento sostegno per andare avanti'**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "La scelta del senatore Renzi è tutta politica. C’entrano poco le questioni dichiarate, l’obiettivo è far saltare l’asse tra Pd, 5 stelle e Sinistra, l’unico che può, piaccia o meno, almeno potenzialmente sconfiggere le destre. E quindi far saltare chi più di tutti può garantire questa alleanza, oggi e domani, Conte." Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'università e ricerca Peppe De Cristofaro.

"Governi tecnici, larghe intese, unità nazionali, ammesso che esista qualcuno disposto a guidarle, sono tutte ipotesi disastrose". Ora "si può provare ad andare avanti su due strade. La prima, suggerita giustamente dal presidente Conte ieri mattina, è (era?) quella, nonostante tutto, di ripartire dal perimetro attuale, provare a scrivere un patto di legislatura e vedere se ci sono le condizioni di proseguire con questo governo e la stessa maggioranza. Ma oggi, vista la scelta scellerata di Italia Viva, è una strada assai difficile: si può ancora fare un ultimo tentativo, ma non si può certo spostare l’asse programmatico più a destra".

"Se questa strada è preclusa, ne resta un’altra: cercare in Parlamento, tra gruppo misto e singoli parlamentari il sostegno necessario per andare avanti. Se il prezzo è troppo alto, oppure se l’equilibrio è troppo instabile, allora non restano che le elezioni. Pur sapendo che votare in piena pandemia e con questa pessima legge elettorale è una sciagura, ma ricordandosi sempre chi è stato a produrre questa devastante accelerazione".