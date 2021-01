Governo: Di Battista, 'con Conte e senza Renzi, M5S finalmente compatto'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Matteo Renzi "per me è il passato. Parlando di futuro il Movimento deve solo mantenere la linea delle ultime 48 ore. Renzi ha squittito per far fuori Conte e basta? Benissimo, Conte resta al suo posto. Renzi ha lasciato il governo? Benissimo, non ci entrerà mai più. Senza Se e senza Ma. Intanto queste sono le due condizioni che la forza politica che ha preso più voti nel 2018 (con una legge elettorale, lo ricordo, fatta ad hoc contro il M5S) mette sul piatto. E siamo compatti. Finalmente". Lo scrive Alessandro Di Battista in un lungo post su Facebook, all'attacco dell'ex premier, accusandolo di essere andato "oltre" Matteo Salvini e il Pepeete, tentando di "fare fuori Conte" solo per "invidia personale".

"Ieri, proprio mentre Renzi limava gli ultimi dettagli della sua conferenza stampa, veniva diramato il consueto bollettino sul covid - esordisce l'esponente M5S - 15.744 contagiati e 507 morti. Immagino i familiari delle vittime che sfogliano i principali quotidiani di oggi e fanno fatica a trovare le notizie della tragedia che hanno appena vissuto. Tragedie 'schiacciate' dalle dichiarazioni degli ignobili politicanti di Italia Viva, dalle ricostruzioni più o meno fantasiose, dai toto-nomi, dai retroscena di chi di mestiere fa il retroscenista e che sguazza nella politica che non prende posizione. L'immagine è avvilente e milioni di italiani sono indignati".

"Tuttavia 'non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali' come scrisse Don Milani. Criticare il governo è legittimo. Lottare per imporre una battaglia giusta (per esempio la revoca di autostrade) è doveroso. Ma nell'ultimo mese non vi è stato nulla di tutto questo".