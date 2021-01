Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Lo scostamento di almeno 24 miliardi, forse anche qualche miliardo in più. Leggi regionali e un decreto legislativo "recante norme dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli". E' quanto figura nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per questa sera, alle ore 20.30 a Palazzo Chigi.