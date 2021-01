Governo: Buffagni, 'avanti con Conte, compattezza M5S decisiva'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "È completamente fuori dalla realtà e dal buonsenso provocare una crisi di Governo mentre l’Italia e gli italiani sono preoccupati da ciò che una pandemia globale ha creato nel nostro Paese: molti nuovi positivi al Coronavirus e purtroppo ancora molti morti ogni giorno. Eppure ieri, mentre la gente continua a dimostrare un grande senso di responsabilità nonostante questo drammatico quadro, Matteo Renzi e i rappresentanti di Italia Viva hanno deciso di presentare le dimissioni creando uno strappo inspiegabile e lasciando di fatto l’Italia nell’incertezza. Noi, però, siamo convinti che in questo momento, più di ogni altro, l’unità e la compattezza del Movimento 5 Stelle saranno un elemento fondamentale per trovare una via di uscita". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.

"Il Presidente del Consiglio Conte ha già dimostrato di aver gestito con straordinario impegno momenti difficili. Gliene siamo grati e ribadiamo il nostro fermo sostegno a lui e alla sua azione di governo. Se qualcuno cerca di far prevalere i suoi interessi di parte, noi ci facciamo interpreti di un sentimento diffuso tra gli italiani che è quello di accompagnare il Paese nella ripresa, con senso di responsabilità e investimenti mirati su sanità e lavoro. Il M5S sarà impegnato con determinazione per seguire questa strada", conclude.