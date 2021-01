Governo: Buffagni a Renzi, 'Mes? Con crisi bruciati 8mln in un giorno'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "A proposito di interessi del Paese, credo che nulla li danneggi quanto le ultime scelte a dir poco irresponsabili fatte da qualcuno. Renzi sta provando a raccontare agli italiani d’essere uscito da questo Governo perché non c'era l'intenzione di prendere in prestito i soldi del Mes. Vero: basti pensare che per la Sanità nel Recovery abbiamo messo altri 20 miliardi. La verità è che così facendo sta gettando il Paese nell’instabilità, provocando un rialzo dello spread e facendo perdere agli italiani 8 milioni in un solo giorno, soldi veri. Ripeto: 8 milioni in un solo giorno. Altro che Mes! Per il rimborso di questo danno citofoniamo a Italia Viva? Mandiamo la fattura a Firenze?". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni.