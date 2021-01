F2i: Ravanelli, 'continua impegno su solare e crescita Sorgenia'

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - “F2i continua con determinazione nel suo impegno per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili". E' quanto afferma l'ad di F2i, Renato Ravanelli, a proposito degli accordi raggiunti con Edison per la cessione di E2i Energie Speciali.

"Attraverso il nostro fondo abbiamo infatti creato Ef Solare, il principale operatore fotovoltaico italiano, e tra i primi in Europa, con una potenza installata di circa 1.000 Megawatt e altri 1.000 Megawatt in fase di sviluppo. Concludiamo la positiva collaborazione nell’eolico con Edison per concentrarci sulla crescita di Sorgenia, operatore integrato per la transizione energetica e leader di mercato nei canali digitali", aggiunge.

Contestualmente all'operazione sull'eolico, 2i Rete Gas ha sottoscritto con Edison un accordo di compravendita per il 100% di Infrastrutture Distribuzione Gas, società del gruppo attiva in Italia. L’operazione "consentirà a 2i Rete Gas di rafforzare la propria presenza in regioni complementari con le proprie aree di operatività" e di considerare con ancora maggiore interesse le gare d’ambito degli Atem dove opera la target. Gli asset oggetto dell’operazione comprendono 58 Comuni in concessione con circa 152 mila clienti gestiti e una rete di distribuzione estesa per circa 2.700 chilometri.