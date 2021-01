Covid Italia, 17.246 contagi e 522 morti: bollettino 14 gennaio

(Adnkronos) - Sono 17.246 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, 14 gennaio, secondi i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si registrano altri 522 morti, per un totale di 80.848 vittime dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei casi sale invece a 2.336.279. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 160.585 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.557 (-22 da ieri). Il tasso di positività è del 10,7%.

VENETO - Sono 2.076 i nuovi contagi e 101 morti registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione. Il totale dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza sale così a 7.684, mentre quello dei casi a 291.719. Gli attualmente positivi sono 81.970, inclusi 336 pazienti che si trovano in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.063 tamponi.

LOMBARDIA - La regione Lombardia registra l'incremento quotidiano più alto dei nuovi casi di Coronavirus: sono 2.587, per un totale di 508.224 dall'inizio dell'emergenza. Si registrano altri 72 morti. Il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 26.026. Sono 56.100 gli attualmente positivi, inclusi 468 ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 28.645 tamponi.

LAZIO - Sono 1.816 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti di Covid. "Rt di poco sopra l'uno, ci attendiamo il Lazio in zona arancione", ha detto l'assessore regionale alla Sanità e all'Integrazione Sociosanitaria Alessio D'Amato. I nuovi casi su 14mila tamponi da ieri. I guariti sono stati 2.012. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città tornano a quota 900.

PUGLIA - Sono 1.524 i contagi da coronavirus oggi in Puglia resi noti dalla regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 morti. Tra i nuovi casi positivi, 445 sono in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 280 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.515 i nuovi casi e 70 i morti registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 15.033 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10%. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 311 nuovi casi, Bologna (279), Reggio Emilia (233); poi Rimini (129), Ravenna (127), Piacenza (110), Ferrara (110); quindi Parma (81), il territorio di Cesena (64), Forlì (41) e infine Imola (30).