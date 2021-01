Charles Leclerc positivo al coronavirus

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) - Charles Leclerc positivo al Covid-19. Lo annuncia su Twitter la Ferrari, spiegando che il pilota monegasco è sottoposto costantemente a test e l'ultimo tampone lo ha visto risultare positivo. "Charles ce lo ha comunicato immediatamente - si legge - e ha informato tutti coloro con cui è stato in contatto negli ultimi giorni. Sta bene, ha lievi sintomi e si è autoisolato nella sua casa di Montecarlo". Lo stesso Leclerc, in una storia su Instagram, afferma di essere venuto a contatto con un positivo e "subito mi sono messo in autoisolamento, comunicandolo a tutti coloro con cui avevo avuto un contatto. Il tampone a cui mi sono poi sottoposto ha dato esito positivo. Mi sento bene e ho dei sintomi lievi. Resterò in isolamento nella mia casa di Monaco secondo quanto previsto dalle norme stabilite dalle autorità sanitarie locali". (ITALPRESS). glb/gm/red 14-Gen-21 15:39