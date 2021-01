Arte: disegno di Tiepolo top lot dell'asta online di Christie's

Londra, 14 gen. - (Adnkronos) - C'è anche un disegno del pittore veneziano Giambattista Tiepolo (1696 - 1770) tra i top lot dell'asta del catalogo "Old Master & British Drawing" di Christie's a Londra, comprese opere provenienti dall'eredità di Cornelia Bessie, che viene messa online fino al 28 gennaio. L'importante disegno di Tiepolo dal titolo "Fuga in Egitto di Giovanni Battista" è stato in passato di proprietà del principe Alexis Orlov e ora viene presentato con una stima di 200.000-300.000 dollari.

Il catalogo presenta opere dal XV al XIX secolo, con particolare attenzione ai disegni di alcuni dei più grandi artisti francesi del XVIII secolo. Nell'asta appare per la prima volta sul mercato il ritratto a colori a pastello di Philibert Cramer (1727-1779), uno degli editori del filosofo francese Voltaire, eseguito da Jean-Étienne Liotard, offerto con una stima di 400.000-600.000 dollari.

Un altro punto forte della collezione di Cornelia Bessie è un incantevole studio di figure in gesso rosso dal titolo "Giovane donna che sonnecchia" di Jean-Honoré Fragonard (stima 300.000-500.000 dollari). La vendita comprende tredici fogli dalle illustrazioni di Fragonard per l'"Orlando furioso" di Ludovico Ariosto, il popolare poema epico del XVI secolo, offerto dalla collezione di Nina R. e Arthur A. Houghton Jr (le stime variano da 15.000 a 30.000 dollari). I tredici fogli sono stati tenuti insieme dalla morte di Fragonard e sono probabilmente il gruppo più numeroso disponibile in mani private. Tra le opere italiane ci sono opere rare come uno schizzo per un dipinto dell'artista del XV secolo Antoniazzo Romano, un disegno dell'architetto Vincenzo Scamozzi, allievo del Palladio, e un disegno della "Natività" di Giovanni Benedetto Castiglione.