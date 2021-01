Altroconsumo: "Qualità rete mobile, Vodafone in testa ma Wind-Tre più vicino"

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Velocità di download, velocità di upload, qualità della visione di un video e qualità di navigazione sui siti web. Questi i 4 parametri che la app CheBanda, l’applicazione sviluppata da QoSi per conto di Altroconsumo, che permette di misurare la tua rete mobile in tempo reale, ha tenuto in considerazione per assegnare la classifica della qualità della rete mobile in Italia. Parametri rilevati direttamente dagli utenti con con test fatti tramite la app stessa, e che messi assieme ci danno un quadro non solo della rete migliore sul territorio nazionale, ma anche una mappa dettagliata della qualità e della velocità delle reti nelle varie zone d’Italia.

Il giudizio complessivo, derivante dai risultati delle 4 prove di velocità e qualità, per i dodici mesi del 2020, ci dice che la classifica degli operatori vede Vodafone con 18.988 punti sempre al primo posto, seguito da Wind-Tre (18.269) che scavalca Tim (16.989) e Iliad (15.016), che rimane fanalino di coda con un punteggio complessivo di 14.897 punti. E' bene ricordare che il punteggio che viene attribuito a ogni operatore è il punteggio complessivo che l'algoritmo calcola tenendo conto dei risultati ottenuti in tutte le prove (velocità di download, di upload, navigazione su siti internet e visione di filmato). Si tratta nello specifico di un indice dato dal rapporto tra i due test sulla velocità (download e upload calcolati in kbit/s) e i due test sulla qualità (calcolati in percentuale di visione e navigazione senza ritardi).

Guardando tutti gli altri dati che ci fornisce la app CheBanda, tra cui l’andamento degli ultimi 12 mesi, si nota come la qualità sia peggiorata durante i mesi di lockdown per poi avere una ripresa, fino a settembre, e un successivo nuovo calo con una leggera tendenza alla decrescita. C’è quindi un evidente andamento parallelo alle misure restrittive messe in atto per contenere i contagi e le ragioni possono essere sostanzialmente due: un maggior utilizzo della rete mobile da parte di tutti con un conseguente aumento del traffico che va a incidere sulla velocità della rete stessa; un maggior utilizzo della rete mobile in ambienti chiusi dove, rispetto ai luoghi aperti, ci sono risultati peggiori a livello di performance. Osservando invece i dati riguardanti la velocità di download, si nota subito come ci sia una perfetta correlazione tra il giudizio complessivo e la velocità di download: questo non sorprende perché gli altri parametri che intervengono nella formula per ottenere il giudizio complessivo (velocità di upload, qualità di visione e qualità di navigazione) non variano in maniera così ampia da operatore ad operatore.

Per poter stilare una classifica aggiornata, al 5 gennaio 2021, dei migliori operatori mobile per prestazioni, qualità e velocità della rete, Altroconsumo ha apportato delle modifiche alla app CheBanda, mettendo a punto un nuovo algoritmo per ricalcolare una sintesi delle performance degli ultimi 12 mesi, proprio in base a questa evoluzione. Per misurare la qualità complessiva delle reti mobile, grazie alla app CheBanda "effettuiamo i nostri test su 4 prove: velocità di download. Viene calcolato il tempo necessario per scaricare un file di una determinata dimensione; velocità di upload. Viene calcolato il tempo necessario per inviare un file di una determinata dimensione; qualità della visione di video. Con questo test è possibile verificare il tempo necessario per far partire la riproduzione di un video e le sue eventuali interruzioni o errori; qualità di navigazione sui siti web. Con il test è possibile verificare l’apertura di una lista di pagine internet in un browser integrato valutando se la pagina si apre correttamente o meno ed il tempo necessario".

I test, così come la formula che porta al conteggio del punteggio complessivo della singola prova, non sono cambiati rispetto al precedente calcolo. Ciò che è cambiato, rispetto al metodo fino ad ora utilizzato, è il modo in cui il nostro singolo test va ad influenzare il giudizio complessivo del nostro operatore a livello nazionale. In precedenza, infatti, ogni singolo risultato andava ad impattare nello stesso identico modo sul giudizio nazionale.