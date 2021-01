Superbonus al 110%, la soluzione di Finanza.tech a sostegno dell'economia reale

Finanza.tech, la società di consulenza finanziaria guidata da Nicola Occhinegro, ha concluso con successo la prima operazione di liquidazione dei crediti d'imposta per un valore di quasi 600.000€.

I clienti, imprese edili che avevano ottenuto le agevolazioni d'imposta grazie a specifici interventi oggetto dei bonus, in pochi click, con un processo agile e totalmente digitale, hanno ceduto i crediti che sono stati liquidati, in pochissimi giorni, direttamente da Finanza.tech.

Proprio per semplicità e agilità si distingue l’approccio della società che, nata con l’intento di facilitare l’ingresso al mercato dei capitali a una platea più ampia di imprenditori, che anche in questo ambito dimostra coerenza con la propria missione.

Con questo primo successo, Finanza.tech si afferma come un punto di riferimento per le PMI italiane per monetizzare Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus e si prepara ad effettuare operazioni per 2Mio di euro entro fine gennaio e per oltre 75Mio entro la fine del 2021, con la prospettiva di operare da protagonista, su tutto il territorio nazionale, nell’ambito dello sviluppo e della circolazione della c.d. “moneta fiscale”.

Occhinegro e il suo team dimostrano così il proprio impegno nel far ripartire l’economia italiana, supportando lo Stato nella concretizzazione dei suoi sforzi per rilanciare il business edile e valorizzare il patrimonio edilizio nazionale.