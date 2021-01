San Patrignano: Red Ronnie-Bizzarri, 'parli senza sapere', 'ma se di me non sai nulla...'**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Parli senza conoscere l'argomento", "Cretino, tu di me non sai niente". Accesissimo botta e risposta tra Luca Bizzarri e Red Ronnie su Twitter, con un crescendo che ha scaldato sempre più gli animi. Al centro della discussione la fiction 'Sanpa' su San Patrignano, che nelle scorse settimane è stata al centro di grosse polemiche. Tutto parte da un tweet di Bizzarri, che ne cita un altro di Matteo Salvini in 'difesa' della comunità. "Se uno pensa che Sanpa 'infanghi' San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione", ha scritto l'attore.

"Luca mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l'argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix ma solo perché parli senza sapere", interviene 'frizzantino' Red Ronnie, contestando il tweet. Bizzarri risponde piccato: "Tu di me non sai nulla, e non sai che so perfettamente di cosa sto parlando. Tu pensi che 'Sanpa' sia un attacco a San Patrignano ma è un’analisi di ciò che è stato e ne fa uno splendido riassunto Cantelli: sono vivo grazie e nonostante. Chi deve ingraziarsi qualcuno non sono io", è la risposta del comico genovese.