San Patrignano: Red Ronnie-Bizzarri, 'parli senza sapere', 'ma se di me non sai nulla...'** (2)

(Adnkronos) - "Luca, leggi queste storie che ogni giorno pubblica OptiMagazine. Ne hai vista qualcuna raccontata dalla serie su Netflix? No, nessuna. Solo negatività. Eppure sono migliaia", argomenta Red Ronnie. "Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un’altra figura poco intelligente", affonda Bizzarri.

A quel punto, i toni si scaldano. "Strano Luca non ti ho mai visto a San Patrignano. Nè a parlare con i ragazzi o Vincenzo prima e Andre poi o con genitori di tossici. Però sai che Sanpa ha fatto un'analisi giusta. Per quanto riguarda Cantelli è VIVO solo GRAZIE a San Patrignano altrimenti sarebbe morto da anni", incalza il giornalista e conduttore radiofonico. "Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane. Tu e il cretino che ha messo il like", esplode Bizzarri. "Ok se offendi e mi dai dell'imbecille passo e chiudo. Buona vita", tenta di chiudere Red Ronnie. Ma l'attore incalza: "Del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan. Idiota. Non so se sono stato chiaro", chiosa.