Ristori: Gualtieri a Iv, nessun ritardo, giovedì in Cdm scostamento e voto a dl il 20

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Quanto alla discussione sullo scostamento e sul prossimo decreto ristori, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, secondo quanto apprende l'Adnkronos ha risposto alle critiche della ministra delle Politiche agricole ed esponente di Italia Viva, Teresa Bellanova spiegando che non c’è alcun ritardo. Il varo del decreto ristori, infatti, ha spiegato Gualtieri richiede prima la richiesta alle Camere di scostamento di bilancio. Quest’ultima, ha sottolineato il ministro, è sempre stata prevista per il Consiglio dei ministri di giovedì prossimo, e il voto in parlamento sarà il 20 gennaio.