Recovery: Zingaretti, 'ottimo risultato, ora riprenda dialogo maggioranza'**

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan. Ora bisogna correre e non pregiudicare il lavoro"; "non c’è altro tempo da perdere. Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con responsabilità i prossimi decisivi passaggi come lo scostamento di bilancio e i ristori economici alle imprese". Lo dice il leader del Pd Nicola Zingaretti.