Recovery: Lagarde, quando il gioco si fa duro europei giocano insieme**

Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Il varo dei piani di sostegno europei, come il Recovery Fund, "mostra che quando il gioco si fa duro gli europei restano insieme e giocano come dei duri". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde partecipando all'evento online 'Reuters Next', spiegando che il Next Generation dovrà essere "attuato rapidamente", con un rapida emissione dei fondi e "subito i pagamenti agli stati". La Lagarde ha ricordato le "molte incertezze" che hanno segnato la fine del 2020 "come l'esito della Brexit e il risultato delle elezioni Usa, anche per il Senato. Ma ora per fortuna alcune di queste sono state eliminate".