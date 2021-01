Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Next Generatione Eu. Dopo l’approvazione del CDM di stasera, il prossimo passo sarà migliorare il Piano insieme al Parlamento e con Regioni Enti Locali e parti sociali. Per un’Italia più Semplice, Sostenibile e Sicura". Lo scrive in un tweet il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola.