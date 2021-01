L’allarme di Roda: "rischiano di sparire tutti gli sport invernali"

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Il problema è che non solo lo snowboard cross è in pericolo, purtroppo rischiano di sparire tutti gli sport invernali”. E’ il grido dall’allarme lanciato dal presidente della Fisi, Flavio Roda commentando all’Adnkronos le parole accorate della campionessa olimpica di snowboard cross Michela Moioli sul futuro del suo sport. “Questa pandemia ha messo in ginocchio tutta la filiera della montagna e tutti gli sport della neve -sottolinea Roda-. Tra questi lo snowboard cross in maniera particolare perché ha un seguito minore e manca di uno sponsor. Noi siamo riusciti ad organizzare grazie a Infront due gare di Coppa del Mondo in Valmalenco il 23 e 24 gennaio ma molte stazioni non sono riuscite a trovare le risorse per organizzare le gare e abbiamo purtroppo assistito a rinvii o a cancellazioni di eventi”.

“I mondiali di Cortina saranno un evento straordinario dal punto di vista mediatico. Quest’anno abbiamo avuto nelle gare di Coppa del Mondo un seguito mai registrato prima. Lo sci richiama nel nostro Paese sempre un grande interesse e a Cortina potremo battere ogni record”, spiega all’Adnkronos il presidente della Fisi, Flavio Roda, in merito agli imminenti mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina a partire dal 7 febbraio. “Sottolineato questo è evidente che l’assenza di pubblico toglierà un po’ di atmosfera alle gare -prosegue Roda-. Per questo motivo io avevo chiesto il rinvio al 2022 ma purtroppo non e’ stata trovata la quadra per i diritti televisivi perché i network non avevano i soldi per due grandi eventi negli sport invernali visto che il prossimo anno ci saranno anche i Giochi di Pechino”.