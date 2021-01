Governo: Renzi, 'Conte? No preclusioni ma non c'è un solo nome per palazzo Chigi'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Si può fare un nuovo governo Conte? Noi non abbiamo veti su nessuno, nè pregiudizi, nè abbiamo la pretesa di spiegare al premier cosa deve fare. Ha lanciato un guanto di sfida il 30 dicembre ma andare in Parlamento non è una minaccia, è la democrazia. Quindi, se vuole venire Parlamento, ci troverà lì. A lui la scelta". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa.

"Ma come non c'è alcun veto da parte nostra sia chiaro, sia per questa maggioranza che per una eventuale maggioranza in forma diversa, cche non c'è un solo nome per palazzo Chigi. Chi dice: o Tizio o voto, lui sì che è irresponsabile, lui sì che personalizza. Noi non abbiamo problemi o preclusioni ma non siamo quelli che si aggrappano a un nome secco".