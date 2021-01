Governo: Mattarella in attesa decisioni Conte, uscire presto da incertezza**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - E' necessario uscire velocemente dalla situazione di incertezza in cui si trovano governo e maggioranza, di fronte all'allarmante situazione causata dalla pandemia. Poche parole per ribadire quella necessità, sottolineata più volte in questi mesi e da ultimo nel messaggio di fine anno, di intervenire in maniera rapida ed efficace per fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria che attraversa il Paese. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha ripetuto nel primissimo pomeriggio al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salito al Quirinale per aggiornarlo sul Recovery plan e sullo stato dei rapporti all'interno della coalizione di governo.

Parole che avevano convinto Conte a vincere le ultime remore e a rivolgersi ai partiti alleati per avviare un confronto in grado di rilanciare l'azione dell'esecutivo. Affermazioni che però non hanno sortito effetto, viste le dimissioni delle ministre di Italia viva accompagnate dalle dure dichiarazioni di Matteo Renzi. A Conte non è restato così altro da fare che informare il Capo dello Stato dell'evolversi della situazione, prima della riunione del Consiglio dei ministri, durante la quale ha sfogato tutta la sua amarezza.