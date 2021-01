Governo: Amendola, 'non c'è traccia per uscire da crisi in tempi brevi'**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La crisi è stata aperta in un momento cruciale, gli esiti non li conosce nessuno. Tutti gli esiti sono possibili, per questo è stato un grave errore, perché abbiamo tante cose da decidere e soprattutto non c'è una traccia credibile per uscirne in breve tempo". Così il ministro alle Politiche europee Enzo Amendola, in un'intervista al Tg4 dopo l'annuncio di Matteo Renzi. Dunque rivolge parole di stima per il Capo dello Stato. "Ai colleghi che mi stanno chiamando da altri paesi europei faccio sempre riferimento al Presidente MAttarella, che è una garanzia per il Paese".